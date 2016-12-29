В Николаеве создан Фонд помощи бойцам АТО и вынужденным переселенцам

Деятельность этой некоммерческой организации ориентирована на помощь бойцам, которые в данный момент находятся на передовой, в зоне проведения АТО, семьям погибших, пропавших без вести, инвалидам боевых действий, а также семьям беженцев из зоны боевых действий на Востоке Украины.

Особый акцент в работе этой организации, учредителем которой является Анна Титова, сделали на помощи детям, крайне нуждающимся в социальной поддержке общества.