Николаевская ОГА предупреждает о порывах ветра 15-20 м/с в области

В четверг, 29 декабря, днем ​​в Николаевской, Одесской, Херсонской и Запорожской областях ожидается усиление северного ветра - порывы ветра 15-20 м/с.

Об этом сообщили в Николаевкой облгосадминистрации со ссылкой на Укргидрометцентр.

«Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины призывает граждан соблюдать элементарные правила безопасности во время пребывания на улице. Старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о том, как 2 декабря предупреждали об ухудшении погоды в Николаевской области в связи с перемещением циклона с северо-запада.