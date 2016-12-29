«Предновогодний демонтаж», – николаевские коммунальщики убирают незаконную рекламу в двух районах города

В Николаеве коммунальщики приступили к демонтажу незаконной рекламы в Центральном и Заводском районах по последним соответствующим решениям городского исполкома в 2016 году.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник городского главы Николаева Андрей Ермолаев.

«Проводим последний в этом году, можно сказать предновогодний, демонтаж. Убираем мелкий рекламный мусор по последнему решению исполкома. Так что 2017 год наш город встретит чуточку красивее. С утра работаем в Центральном районе, после обеда, скорее всего, в Заводском», – написал Ермолаев.

Кроме того, со следующего года Ермолаев обещает начало демонтажных работ незаконных рекламных конструкций, а также газовой заправки.

«Уже в Новом году начнем с демонтажа бигбордов, а так же проанонсирую демонтаж незаконной газовой заправки», – отметил советник мэра.

Напомним, городской голова Николаева Александр Сенкевич дал поручение юридическому отделу горсовета отработать вопрос относительно возможности принятия решений по демонтажу незаконной рекламы без вынесения их на рассмотрение исполкома.