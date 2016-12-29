«Предновогодний демонтаж», – николаевские коммунальщики убирают незаконную рекламу в двух районах города

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В Николаеве коммунальщики приступили к демонтажу незаконной рекламы в Центральном и Заводском районах по последним соответствующим решениям городского исполкома в 2016 году.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник городского главы Николаева Андрей Ермолаев.

«Проводим последний в этом году, можно сказать предновогодний, демонтаж. Убираем мелкий рекламный мусор по последнему решению исполкома. Так что 2017 год наш город встретит чуточку красивее. С утра работаем в Центральном районе, после обеда, скорее всего, в Заводском», – написал Ермолаев.

Кроме того, со следующего года Ермолаев обещает начало демонтажных работ незаконных рекламных конструкций,  а также газовой заправки.

«Уже в Новом году начнем с демонтажа бигбордов, а так же проанонсирую демонтаж незаконной газовой заправки», – отметил советник мэра.

Напомним, городской голова Николаева Александр Сенкевич дал поручение юридическому отделу горсовета отработать вопрос относительно возможности принятия решений по демонтажу незаконной рекламы без вынесения их на рассмотрение исполкома.

Taras Leontyan

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русскийобщество