«Смарт-меритайм» набирает специалистов на Черноморский судостроительный завод

В связи с увеличением объема заказов «СМАРТ МЕРИТАЙМ ГРУПП» СРОЧНО приглашает на работу на николаевскую площадку предприятия (территория ЧСЗ) следующих специалистов:

Машинист мостового крана - 4200 грн Стропальщик - 3500 грн Оператор машины "Кристалл" - 4500 грн Газорезчик (на "секатор") - 5500 грн Зачистник (сборщик КМС 2р) - 6000 грн Разметчик - 4500 грн Сборщик корпусов металлических судов 3-5р - от 7000 грн Электросварщик полуавтоматической, автоматической сварки - от 7000 грн Электромонтер по ремонту и обслуживанию эл/оборудования - 4800 грн Наладчик КИПиА - 5500 грн Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин - 5000 грн Токарь-расточник на станки «Шкода» ВД 250 - от 7000 грн Токарь-расточник на средние расточные станки 2636 ГФ 1 - от 7000 грн Токарь-валовик на большой станок «Шкода» или «Пареба» СУТ 205-1 - от 7000 грн Токарь-карусельщик на станок «Кубань» - от 7000 грн Токарь на среднетокарные станки ДИП -500 - от 7000 грн Строгальщик - 5000 грн Кладовщик - 3800 грн

Адрес: ул. Индустриальная, 1 (главная проходная ЧСЗ), тел. отдела кадров: 67-70-28, 067-218-86-76, 063-768-71-68.

Контактные лица: Клименко Наталья Сергеевна – 067-512-28-25; Гладышева Диана Викторовна – 067-218-86-76