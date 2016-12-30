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«Смарт-меритайм» набирает специалистов на Черноморский судостроительный завод

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В связи с увеличением объема заказов «СМАРТ МЕРИТАЙМ ГРУПП» СРОЧНО приглашает на работу на николаевскую площадку предприятия (территория ЧСЗ) следующих специалистов:

  1. Машинист мостового крана - 4200 грн
  2. Стропальщик - 3500 грн
  3. Оператор машины "Кристалл" - 4500 грн
  4. Газорезчик (на "секатор") - 5500 грн
  5. Зачистник (сборщик КМС 2р) - 6000 грн
  6. Разметчик - 4500 грн
  7. Сборщик корпусов металлических судов 3-5р - от 7000 грн
  8. Электросварщик полуавтоматической, автоматической сварки - от 7000 грн
  9.  Электромонтер по ремонту и обслуживанию эл/оборудования - 4800 грн                            
  10.  Наладчик КИПиА - 5500 грн
  11.  Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин - 5000 грн
  12.  Токарь-расточник на станки «Шкода» ВД 250 - от 7000 грн
  13.  Токарь-расточник на средние расточные станки 2636 ГФ 1 - от 7000 грн
  14.  Токарь-валовик на большой станок «Шкода» или «Пареба» СУТ 205-1 - от 7000 грн
  15.  Токарь-карусельщик на станок «Кубань» - от 7000 грн
  16.  Токарь на среднетокарные станки ДИП -500 - от 7000 грн
  17. Строгальщик - 5000 грн
  18.  Кладовщик - 3800 грн

Адрес: ул. Индустриальная, 1 (главная проходная ЧСЗ), тел. отдела кадров: 67-70-28, 067-218-86-76, 063-768-71-68.

Контактные лица: Клименко Наталья Сергеевна – 067-512-28-25; Гладышева Диана Викторовна – 067-218-86-76

Анатолий Чубаченко

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