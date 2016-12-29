В преддверии Нового года депутат Николаевского областного совета Ясинский подарил сказку детям из Витовского района

В преддверии Нового года депутат областного совета Александр Ясинский подарил детям из Витовского района Николаевской области настоящую сказку.

Об этом сообщает пресс-служба депутата.

Так, по традиции, 29 декабря депутат организовал поездку в Николаев и посещение новогоднего спектакля для малышей из 10 сел Витовского района: Лиман, Лупарево, Галициново, Прибугского, Степовой Долины, Украинки, Шевченково, Зари, Новогригорьевки и Луча. Также, благодаря Александру Ясинскому, представление посетили дети из малообеспеченных семей, победители олимпиад и спортивных состязаний из Николаева.

«В этом году дети побывали в Николаевском академическом художественном русском драматическом театре (руководитель - Николай Кравченко, заслуженный деятель культуры Украины, депутат Николаевского областного совета), где посмотрела музыкальный спектакль «Волшебник Изумрудного города» по мотивам знаменитой книги Фрэнка Баума «Удивительный волшебник из страны Оз» и пересказа Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города». Во время спектакля маленькие зрители отправились в сказочное приключение вместе с Элли и ее новыми друзьями Страшилой, Железным Дровосеком и Трусливым Львом, познакомились с волшебником Гудвином, доброй феей Виллиной и, конечно же, одержали победу над злой колдуньей Бастиндой», - говорится в сообщении.

«Нам очень понравился спектакль. Особенно страшила! Потому что он очень смешной и веселый!», - делятся впечатлениями третьеклассники из Украинковской школы.

«Мне больше всего понравился герой с топором (прим. - Страшила). И подарок! Спектакль был очень интересный и красивый», - рассказывает маленький Никита из Галициново.

Девочкам очень понравилась главная героиня спектакля Элли.

"Мне очень понравился спектакль. Особенно Элли. Она очень смелая девочка, которая хотела вернуться домой", - поделилась впечатлениями девочка Катя.

А вот Богдану запомнилось смешное Чучело, с шуток которого он смеялся весь спектакль.

Весь спектакль очень понравился Веронике, которая жалела, что он закончился.

«После представления ребят ожидал еще один сюрприз от Александра Ясинского – сладкие подарки, от которых витовская детвора была в самом настоящем восторге», - отмечается в сообщении.

Педагогов и школьников Витовского района поздравил лично депутат Николаевского областного совета Александр Ясинский.