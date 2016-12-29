Украина это – Сирия

Немного о роли личности в истории. Асад, безусловно, войдет в мировую историю. Много вы знаете президентов других стран? То-то же. А его теперь все знают. Я не буду вдаваться в подробности относительно его происхождения, вероисповедания, хоть это и имеет большое значение, речь не об этом.

Речь о том, что есть правители-созидатели, а есть разрушители. Пришел человек к власти. Всё, вроде, честно и законно, мировая общественность принимает и признаёт. Но. Но, тут в твоей стране народу перестает нравиться твоя «светская» диктатура и пропадающие в застенках сограждане. Протесты, провокации и гражданская война. Но интересная гражданская война, в которой, почему-то, на твоей стороне выступают граждане соседнего Ирана, Лишнехромосомии и ему подобных. Потому что ты, как водится в такой ситуации и как любой нормальный тиран, не справившись со своими проблемами, обращаешься к таким же больным на всю голову как ты. И ты настолько любишь свой народ и свою страну, что готов при помощи последних и коврового бомбометания уменьшить поголовье своего бывшего электората. И у тебя получается. У тебя получается разделить страну на несколько частей и дойти до того, что твои неадекватные товарищи делят её между собой, а тебе, согласно обычаев, оставляют номинальное правление, пока не решат как от тебя красиво избавиться. Но во всем, конечно, виновата оппозиция. Продавшаяся пендосам, само собой. И вот возникает закономерный вопрос, это за сколько надо продаться и кому, что бы пойти на верную гибель, защищая свою точку зрения с оружием в руках?

А теперь перечитайте предыдущий абзац. Ничего не напоминает? А если вместо Сирии представить себе Украину и Януковича? Теория заговора, говорите? Или система? А если полистать учебники истории? Там таких примеров – валом. Это я всё к чему… Повезло нам, что мы не сирийцы. Но своего Асада мы выбрали в своё время, хоть некоторые этого до сих пор и не поняли. И выбрали те, кто не голосовали и те, кто опустил руки. Мы и только мы.

Была страна, и нет страны Сирии. Да, у нас не так жестко намешано национальных и религиозных коктейлей, как в Сирии. У нас проще – «хомо советикус» против «украинцев», но этого достаточно, что бы разыграть точно такой сценарий. Поэтому я обращаюсь к дорогим моим ватникам. Милые мои любители стекломоя, (без обид, вы же мечтаете стать настоящими россиянами) вы понимаете, что тут будет тоже самое, пока вы орёте про «один народ»? А если не понимаете, ну тогда – не обижайтесь.

Есть одна категория ватников наших, которых я уважаю. Среди моих знакомых таких десяток. Они, молча, собрались и свалили в страну вечного счастья – Левиафанию, провинцию Искандерию и смеются теперь вместе с ними, попивая себе «Боярышник». А некоторые даже нашли себя, можно сказать. Поехали любить Рашку в Рашке – уважение. Станьте и вы уважаемыми людьми.