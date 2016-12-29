В Николаеве для детей правоохранителей провели новогодний праздник

В четверг, 29 декабря, в преддверии Нового года в Центральном отделе полиции для детей правоохранителей провели веселый праздник и вручили сладкие подарки.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

В ходе торжества около двадцати детей смогли погрузиться в предновогоднюю атмосферу и весело провели время. Отметим, что сотрудники полиции рассказали, что такой праздник в их отделе проходит впервые, поэтому счастливы были как дети, так и их родители-полицейские.

К ребятам на праздник пришли Дед Мороз, которого сопровождали Снегурочка и Снеговик. Сказочные герои развлекали детишек танцами, песнями, хороводами и различными конкурсами. Также дети полицейских игрались в снежки между собой и своими родителями, пытались как можно быстрее перевоплотить родителей в снеговиков, а еще проводили эксперименты с холодом.

После всех в этих веселых гуляний ребята получили сладкие подарки от Деда Мороза и принялись встречать наступающий Новый год за сладким столом.