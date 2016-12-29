«НКТВ» не будет отключать украинские телеканалы в новогоднюю ночь

Директор «Николаевского кабельного телевидения» Андрей Бражко против введения оплаты за трансляцию украинских телеканалов, но в новогоднюю ночь украинские телеканалы останутся в сетке вещания «НКТВ».

Об этом Андрей Бражко сообщил в четверг, 29 декабря, передает «Інше ТВ».

По словам Бражко, на сегодняшний момент николаевский провайдер уже направил подписанные со своей стороны договоры телеканалам.

«НКТВ» посоветовалось с абонентами и решило не отключать украинские телеканалы, только немного подняло оплату. Также Андрей Бражко пообещал, что «НКТВ» будет настаивать на отмене оплаты за трансляцию украинских телеканалов.

Напомним, ранее в «НКТВ» заявляли, что ведут переговоры с медиагруппами, которые портеовали оплату за свои телеканалы.