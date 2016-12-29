В «тени» работает половина украинцев, - Насиров

Около 10,5 миллионов украинцев по итогам 2016 года получали заработную плату и уплачивали с нее налог на доходы физических лиц и единый социальный взнос. Это почти вдвое меньше, чем должно быть.

Об этом заявил глава Государственной фискальной службы Роман Насиров на селекторном совещании в Киеве в четверг, передает Интерфакс-Украина.

«Во всех соседних странах, особенно в странах ЕС, в среднем (уплачивают налоги и ЕСВ — ПН) это около половины населения. То есть, в Украине мы должны были бы иметь примерно до 20 млн реально работающих людей и тех, кто платит налоги», – сказал он.

Насиров добавил, что из этих 10,5 млн 30-40% получали минимальную зарплату на уровне 2016 года – 1600 грн в месяц.

«Это крайне недопустимо. Еще хуже, когда руководители ставили себе минимальную зарплату – это нереально, нечестно, не отвечает действительности», — заявил глава ГФС.

Он призвал местные органы власти активнее бороться со сложившейся ситуацией, так как налог на доходы физических лиц формирует свыше половины их доходов.

По словам Насирова, в 2016 году благодаря децентрализации доходы местных бюджетов вырастут с 90 млрд грн до 140-145 млрд грн, в том числе налог на доходы физлиц составит около 77-78 млрд грн.

Глава ГФС считает. что выполнение нормы о повышении с 1 января минимальной заработной платы вдвое – до 3200 грн в месяц – позволит увеличить доходы местных бюджетов на 1-2 млрд грн в месяц.

Напомним, ранее Гройсман пригрозил огромными штрафами за зарплаты в конвертах.