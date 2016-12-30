В Англии создали гаджет, который позволяет целоваться на расстоянии

В Лондоне создали гаджет Kissenger, который подключается к смартфону и позволяет целоваться на расстоянии.

Об этом пишет Еspreso.tv.

Так, устройство под названием Kissenger изобрела аспирантка Лондонского городского университета Эмма Ян Чжан.

Для работы с Kissenger каждый из собеседников должен через обычный разъем для наушников подключить к своему смартфону специальный гаджет с сенсорной панелью и запустить мобильное приложение. А потом начать целоваться с устройством. С помощью специальной поверхности, которую нужно поцеловать, аппарат считывает особенности тактильных ощущений каждого конкретного человека. Kissenger улавливает малейшие движения губ, фиксирует их анатомические особенности, а также другие незаменимые в этом деле нюансы.

Затем партнер прикладывает губы к своему гаджету - и чувствует воспроизведен поцелуй. Он будет в точности сымитированный миниатюрными приводами, которые находятся под поверхностью устройства.

В дальнейшем Ян Чжан намерен провести испытания гаджета по принципу теста Тьюринга. Перед участниками эксперимента поставят задачу отличить поцелуй человека от искусственно воссозданного Kissenger.