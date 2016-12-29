В столице Белоруссии возле проходной «Минского тракторного завода» танцевали тракторы

"Минский тракторный завод" поздравил сотрудников и всех жителей столицы Белоруссии с Новым годом необычным шоу тракторов.
Видео того, как танцевали многотонные машины опубликовал сайт "Спутник Беларусь".
Как сообщает сайт, тракторный завод пригласил минчан на заводское празднование рождественских и новогодних праздников. На музыкальной сцене выступили звезды эстрады и представители самодеятельности.
"Главным событием вечернего шоу стали танцы тракторов. Три пары небольших моделей Belarus под команды регулировщика выполняли синхронные наезды, отъезды и виражи", - отмечает издание.