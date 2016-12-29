Деревья в николаевском «Народном саду» рубит только что созданная фирма по заказу Департамента ЖКХ

Парк "Народный сад" (бывш. парк Петровского)

Вырубка деревьев в парке «Народный сад» (бывший парк Петровского) в канун Нового года в Николаеве производится по указанию Департамента ЖКХ Николаевского городского совета и выполняется буквально только что созданной фирмой.

Об этом идет речь в договоре предоставления услуг №2261 от 25 ноября 2016 года, имеющегося в распоряжении «Преступности.НЕТ».

Напомним, как уже сообщалось 24 декабря, жители Николаева возмутились тем, что в парке «Народный сад» обрезали множество деревьев и кустарников.

- Только Народный сад перешел в подчинение местной власти, там началась промышленная заготовка древесины. Это рекреационная зона для отдыха граждан, или лесосека, с которой можно срубить бабла? Или кто-то думал, что там останется весной? Деревья, из которых сделали столбы, не больны, это я вам как лесопатолог говорю, - заявляла жительница Николаева Лариса Семеско.

Согласно договору Департамент ЖКХ Николаевского городского совета в лице его директора Андрея Палько заказывает у ООО «Терра Ника» услуги по содержанию парка «Народный сад» на один месяц до конца года на сумму аккурат в 199 тысяч 570 гривен. Как известно, подряды на суммы более 200 тысяч гривен должны заключаться в результате проведения тендера.

До этого, как ранее сообщалось, мэр Николаева Александр Сенкевич заявлял о том, что парк «Народный сад», который был сдан в аренду ООО «Интершоу» на 50 лет, возвращен в коммунальную собственность и что городская власть с 2017 года начнет его приводить в порядок.

Однако, как говорится в договоре от 1 ноября 2016 года между Управлением по использованию коммунальной собственности Николаевского городского совета и ООО «Интершоу» указано, что городская власть принимает обратно на свой баланс не весь парк, а только его ограждение в размере 885 погонных метров, деревья в количестве 1384 штук и бетонный постамент демонтированного памятника Петровскому. Все остальное, а именно сам парк, тротуары, скамейки, детские площадки, кованные оградки, фасад парка с его воротами, фонари и эстрады остаются в аренде ООО «Интершоу».

Получив от Управления коммунальной собственности на свой баланс деревья парка, Департамент ЖКХ сразу же заключил договор с ООО «Терра Ника» на их обрезку. Фирма «Терра-Ника», согласно данным Единого государственного реестра, было зарегистрировано буквально несколько месяцев назад – 8 июля 2016 года на имя Алексея Гламазды и Максима Кузьменко. Статутный капитал фирмы составляет всего 1 тысячу гривен.

Согласно указанного договора №2261 от 25 ноября 2016 года, фирма должна за декабрь произвести «формовую обрезку деревьев с окрашиванием срезов» в количестве 150 штук, за что Департамент заплатит ООО «Терра Ника» 11 тысяч 250 гривен. Кроме того, фирма должна за 28 тысяч гривен кронировать 140 деревьев, за 25 тысяч 200 гривен произвести обрезку еще 210 деревьев, а также полностью снести 16,54 квадратных метров деревьев, за что получит еще 4630 гривен.

Помимо этого договор предусматривает формовую обрезку и удаление поросли 950-ти кустарников в парке.

Известный николаевский эколог Олег Деркач в комментарии «Преступности.НЕТ» указывает, что для обрезки деревьев существуют определенные временные рамки, когда это можно делать, а также нормативы по кронированию зеленых насаждений.

- У нас же сделали культ из кронирования – да, есть такой метод, да, он используется, но дело в том, что у нас благодаря этому методу вековые деревья не имеют права на жизнь. Ни одно вековое дерево не может дожить до своего возраста, потому что его надо кронировать, обчехвостить, обезобразить и уничтожить крону. Это (масштабная обрезка деревьев, - ПН) - однозначно налаженный бизнес и доход, снизу доверху пронизано это все этим бизнесом и коррупцией. Тут даже не надо пытаться выяснить, почему сейчас (в декабре, - ПН). Просто нужно постоянно получать вал древесины, которую можно сбывать и получать деньги. Никакие рамки ни временные не выдерживаются, ни никакие правила, - отметил Деркач.

Олег Деркач По его словам, из-за того, что кто-то зарабатывает на продаже дров из городских деревьев, летом в Николаеве невозможно выйти на улицу.

- Но что самое плохое? Самое плохое то, что у нас же, особенно последние годы, это же очевидно, летом, и даже весной жуткие аномальные температуры, жаркие дни. И в городе ж негде спрятаться, все ж кронировано, тени нет. В школах обрезали, в детских садах обрезали. Это, конечно, бедствие. Город просто теряет зеленое покрытие и привлекательность. В том масштабе, в котором применяется кронирование ежегодно в Никоалеве, больше нигде такого нет, ни в одном городе. Обрезают везде, но такого масштаба ужасающего нет нигде. Это такая политика города, городской власти, - заявил эколог.

Помимо обрезки деревьев в парке «Народный сад» согласно заключенному Департаментом ЖКХ договору, предусматривается трата денег на подметание дорожек парка, очистку газонов и цветников от мусора, а также очистку тротуаров от снега и посыпку дорожек в период гололедицы.

К примеру, на очистку тротуаров парка от снега в количестве 6800 квадратных метров выделено 6460 гривен, а на посыпку дорожек в период гололеда в том же количестве метров – 6800 гривен. Однако, корреспондент «Преступности.НЕТ», приехав в парк, не увидел ни одной расчищенной от снега и льда дорожки, а посыпана песком только одна центральная дорожка, да и та – частично.

Кроме того, ни один спил на деревьях не был закрашен краской, как того требует договор, что необходимо для сохранения дерева, подверженного кронированию.

Отметим также, что договором оплачены транспортные услуги фирме «Терра-Ника» на вывоз из парка спиленной древесины, однако, куда ее фирма должна вывезти – не указано.

На своей странице в социальной сети «Facebook» пресс-служба Департамента ЖКХ Николаевского городского совета опубликовала свой комментарий по поводу обрезки деревьев в парке «Народный сад», что возмутило николаевцев.

«Зеленые насаждения, которые были высажены в 1930 году, не только достигли возрастного предела, но и большая их часть потеряла декоративное качество, имела большое количество сухих веток. Непринятие мер по борьбе с заболеванием зеленых насаждений и поражения грибком привело бы почти к полному уничтожению каштанов», - говорится в заявлении.

В Департаменте отметили, что в результате обследования зеленых насаждений было обнаружено 50 единиц деревьев в аварийном состоянии, которые по Правилам содержания зеленых насаждений необходимо снести.

«Но, с целью предотвращения возникновения негативного общественного восприятия данных работ, было принято решение провести работы только по обрезке и кронированию деревьев. В период активного вегетативного роста зеленых насаждений на территории указанного парка будет проведено дополнительное обследование на предмет перспективного продолжения жизнедеятельности каждого из деревьев и по итогам будет принято решение о возможности его дальнейшего развития, или замены на более перспективное», - заявили в департаменте.

Также в ведомстве добавили, что департамент «проводит политику максимального сохранения и обновления зеленого фонда города Николаева» и заверили, что «не злоупотребляют законным правом на снос аварийных деревьев на территории объектов благоустройства, особенно на объектах природно-заповедного фонда».

Отметим, что это – не единственный случай обрезки деревьев в последние дни декабря 2016 года в Николаеве. Как ранее сообщалось, 26 декабря рабочие обрезали, по словам местных жителей, здоровые деревья на улице Космонавтов в районе бывшего кинотеатра «Космос». А 28 декабря в районе дома №3 по улице Рабочая, возле Дома культуры строителей спилили две многолетние акации.

Примечательно, что сам директор Департамента ЖКХ Николаевского городского совета ранее признавал, что в сфере обрезки деревьев в Николаеве царит «вакханалия», так как этим занимается сразу несколько организаций по заказу как Департамента ЖКХ, так и районных администраций, а где-то «очень часто без каких-либо документов либо в нарушение технологий».