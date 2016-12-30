«Мы изменились», – мэр Сенкевич поздравил николаевцев с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым

Николаевский городской голова Александр Сенкевич поздравил горожан с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым.

Видеоролик с поздравлением мэра размещен на канале ТРК «МАРТ» в YouTube.

– Дорогие николаевцы, искренне поздравлю вас с Новым 2017 годом и светлым праздником Рождества Христового. За прошедший год много чего изменилось, изменились мы, наши взгляды и окружающий мир. Мы стали другими: более инициативными и решительными.

Вспоминая 2016 год, прежде всего, хочу почтить украинских воинов, которые положили на алтарь свободы свою жизнь. Благодаря им, мы можем сегодня праздновать Новый год в мирном и светлом Николаеве.

Пожелаем друг другу в 2017 свершения самых заветных желаний. Жизнь короткая и нужно ценить каждую минуту. Мы также должны о тех, кому так нужна наша помощь и стать для этих людей поддержкой и опорой в Новом году. Мира всем нам!

Пусть Рождество дарит каждой семье благополучие и процветание, щедро наполняя дома николаевцев радостью, добром, счастьем и Божиим благословением. С Новым годом! – обратился к горожанам городской голова.