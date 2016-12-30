«Предновогодний морской поход», – экипаж «Юрия Олефиренко» вышел в море и поздравил охрану стратегического объекта ВМС

Экипаж среднего десантного корабля «Юрий Олефиренко» отправился в морской поход и поздравил сводное подразделение ВМС ВСУ, выполняющего боевую задачу по охране и обороне стратегически важного объекта.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил николаевский волонтер Игорь Куцарь, опубликовав соответствующие фото.

«При первом же шаге на палубу ощущаешь, что попал в другой мир. Здесь даже сленг другой, из-за которого я поначалу даже не понимал куда идти и что делать! Чувствуется четкое разделение и выполнение своих обязанностей. Каждый знает и понимает, что он отдельный механизм во всей этой структуре, без которого даже не тронутся с места. На корабле точно известно кто есть кто», – пишет волонтер.

Также Куцарь рассказывает о том, как моряки поздравили с Новым годом своих коллег, охраняющих важный объект ВМС. Подразделение ВМС постоянно отрабатывает вопросы взаимодействия с пограничной службой и подразделениями находящиеся в непосредственной близости в готовности и слаженности действий на случай возможного осложнения обстановки вокруг объекта.

«Помимо похода стаяла задача поздравить с наступающим Новым годом сводное подразделение ВМС ЗСУ (Южная и Западная военно – морские базы), которое под командованием «Киборга», командира роты охраны Южной военно-морской базы младшего лейтенанта Черния Сергея Петровича выполняет боевую задачу по охране и обороне стратегически важного объекта. Ребята были приятно удивленны и рады Новогодней елке и сладостям, за что отдельная благодарность тем, кто помог в этом вопросе, ведь этого им там в данный момент так не хватает», – отметил Игорь Куцарь.

Как известно, десантный корабль «Кировоград» в июле этого года был переименован в честь командира 73-го Морского центра специального назначения (город Очаков), капитана 1-го ранга Юрия Олефиренко, погибшего под Мариуполем в 2015 году.