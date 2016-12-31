На Николаевщине за правопорядком на новогодние праздники будут следить почти 5 тысяч силовиков

На Николаевщине в новогодние дни состоится более 20 массовых мероприятий, за правопорядком будут следить около 5 тысяч полицейских и нацгвардейцев.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

К обеспечению охраны общественного порядка и оперативного реагирования на сообщения и обращения граждан привлекли личный состав всех служб и подразделений полиции, увеличено количество следственно-оперативных групп и групп быстрого реагирования.