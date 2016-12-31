На Николаевщине за правопорядком на новогодние праздники будут следить почти 5 тысяч силовиков

На Николаевщине в новогодние дни состоится более 20 массовых мероприятий, за правопорядком будут следить около 5 тысяч полицейских и нацгвардейцев.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
К обеспечению охраны общественного порядка и оперативного реагирования на сообщения и обращения граждан привлекли личный состав всех служб и подразделений полиции, увеличено количество следственно-оперативных групп и групп быстрого реагирования.
«В период с 31 декабря по 7 января к охране общественного порядка и безопасности на территории области будет задействовано около 4600 полицейских, 180 военнослужащих Национальной гвардии Украины и 240 членов общественных формирований. А непосредственно в новогоднюю ночь – более 500 правоохранителей. На территории Николаева в период праздников за общественным порядком будут следить более 3300 полицейских и военнослужащих Нацгвардии, а в новогоднюю ночь – 274. Также в местах массового скопления граждан будет увеличено количество пеших и патрульных нарядов».