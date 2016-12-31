Николаевские волонтеры продолжают помогать украинским военнослужащим

Благотворительная организация «Фонд «Позывной Горыныч» совместно с общественной организацией «Всеукраинский союз «Побратимы Украины» передали одному из подразделений ВМС Украины тепловизор для отслеживания вражеских ДРГ.

Об этом идет речь в письме, пришедшем на редакционную почту от «Фонд «Позывной Горыныч».

Также отмечается, что Фонд продолжает обеспечивать бойцов Вооруженных Сил Украины тактической формой и снаряжением.

«Бойцам не хватает той формы, которую выдают. Один комплект формы быстро изнашивается в зоне проведения АТО», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что с приобретением одного комплекта формы помог директор КП «Николаевкоммунтранс» Юрий Мостовой.