Николаевские волонтеры продолжают помогать украинским военнослужащим

Благотворительная организация «Фонд «Позывной Горыныч» совместно с общественной организацией «Всеукраинский союз «Побратимы Украины» передали одному из подразделений ВМС Украины тепловизор для отслеживания вражеских ДРГ.
Об этом идет речь в письме, пришедшем на редакционную почту от «Фонд «Позывной Горыныч».
Также отмечается, что Фонд продолжает обеспечивать бойцов Вооруженных Сил Украины тактической формой и снаряжением.
«Бойцам не хватает той формы, которую выдают. Один комплект формы быстро изнашивается в зоне проведения АТО», - говорится в сообщении.
Также сообщается, что с приобретением одного комплекта формы помог директор КП «Николаевкоммунтранс» Юрий Мостовой.