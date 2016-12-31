В пяти районах Николаевской области реконструируют уличное освещение

Благодаря перераспределению бюджета 2016 года в Арбузинском, Вознесенском, Николаевском, Витовском и Новоодесском районах реконструируют линии наружного освещения.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.

В селах Новобогдановка и Радсад Николаевского района реконструкция сети уличного освещения уже на завершающем этапе. Монтажные работы по установке оборудования подрядчики завершат в ближайшее время.

В Арбузинке освещаться будут шесть улиц, также освещение наладят в селах Васильевка, Тимирязевка, Новогригорьевка, Щербани и Григорьевское Вознесенского района. В Новоодесском районе реконструкция фонарей коснется села Баловное, а в Витовском – Мешково-Погорелово, Святониколаевка, Воскресенское и Гороховка.

Дополнительно были выделены средства на приобретение необходимого оборудования для завершения строительства накопителя воды емкостью 2 тысячи кубометров в городе Снигиревка.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве осветили перегон за 5,4 миллиона гривен.