«Нынешняя власть ведет себя хуже оккупантов», - николаевский журналист об обрезке деревьев

Даже немцы, оккупировавшие Николаев во время Первой мировой войны, не обрезали так кощунственно деревья в городе, как это сегодня делают городские власти.

Об этом на своей странице в социальной сети «Facebook» написал журналист николаевского интернет-издания «Niklife» Евгений Гомонюк.

Напомним, как ранее сообщалось, николаевцы возмутились тем, что как только парк «Народный сад» был возвращен в собственность города, там тут же началась вырубка и беспощадная обрезка деревьев, которую выполняет созданная и июле 2016 года фирма «Терра-Ника» по заказу Департамента ЖКХ Николаевского городского совета, на что выделено более 100 тысяч гривен.

«Нынешняя власть ведет себя хуже оккупантов... Надеюсь здравый смысл восторжествует и в городе прекратится вакханалия с обрезкой деревьев. Писал в комментарии к мэру Александру Сенкевичу сразу после передачи парка «Народный сад» в коммунальную собственность, чтобы там не повторилась практика вандальной деревозаготовки. Но кому-то выгодно другое. В итоге мы видим это», - написал журналист.

По его словам, даже немцы в период оккупации резали деревья «более культурно».

«В самые сложные времена, в период зимы, военной интервенции, фактической оккуации города, когда жизнь в нем была парализована, остановилось производство и люди сидели без работы, голодали, новые власти тоже резали деревья в парках на дрова, чтобы согреться. Но даже немцы делали это культурно. Срезали только верхние ветви, не оставляя деревянные столбики. Подробно о том времени написал сотрудник пресс-службы немецкого Николаевского военного гарнизона Вальтер Фест в своей книге «Nikolajew, der letzte deutsche Posten am Schwarzen Meer» («Николаев: последний форпост немецких войск на Черном море»). Эта книга, изданная в Германии в 1919 году, на двухстах страницах подробно повествует о сложной политической обстановке в Украине и, в частности, в Николаеве, во время революции и гражданской войны. Фото нынешнего Аркасовского сквера для примера, снятое немцами в 1918 году. И фото резни в парке «Народный сад» нынешних вандалов из Департамента ЖКХ», - добавил Гомонюк.

Напомним, как уже сообщалось, 26 декабря рабочие обрезали, по словам местных жителей, здоровые деревья на улице Космонавтов в районе бывшего кинотеатра «Космос». А 28 декабря в районе дома №3 по улице Рабочая, возле Дома культуры строителей спилили две многолетние акации.