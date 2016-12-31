Пан Ги Мун покидает пост Генсека ООН

31 декабря нынешний Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун оставляет свой пост.

Об этом сообщает Центр новостей ООН.

30 декабря, в последний рабочий день, Пан Ги Мун попрощался с сотрудниками Секретариата ООН. Он выразил всем благодарность за поддержку и преданность делу.

- Мы вместе работали десять лет, и я хочу попрощаться с вами и, конечно же, поблагодарить вас, - заявил он.

- Если мне и удалось добиться каких-то успехов, это результат общих усилий, а не только моих. Генеральный секретарь, даже если он обладает выдающимися способностями и полон желания, ничего не может сделать в одиночку. Я очень благодарен нашим сотрудникам, которые беззаветно преданы делу, они работают день и ночь, порой в очень опасных ситуациях, - сказал Генеральный секретарь ООН в интервью Службе новостей ООН.

Пан Ги Мун подчеркнул, что с уверенностью передает эстафету выдающемуся преемнику.

- Я знаю, что господин Гутерриш - человек высоких принципов. Он неравнодушен к чужой беде. И эти качества он уже проявил, когда занимал пост Верховного комиссара по делам беженцев. Я очень доволен тем, что государства - члены ООН выбрали в качестве моего преемника такую прекрасного человека, - отметил он.

В новогоднюю ночь Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун примет участие во встрече Нового года на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Пан Ги Муну нажмет кнопку до наступления 2017 года, которая приведет в действие хрустальный шар, установленный на шпиле одного из небоскребов. А уже 3 января Пан Ги Мун вылетит на родину в Южную Корею.



Пан Ги Мун сказал, что когда уйдет в отставку, то сможет сбросить накопившееся напряжение.