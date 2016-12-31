Пан Ги Мун покидает пост Генсека ООН

31 декабря нынешний Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун оставляет свой пост.
Об этом сообщает Центр новостей ООН.
30 декабря, в последний рабочий день, Пан Ги Мун попрощался с сотрудниками Секретариата ООН. Он выразил всем благодарность за поддержку и преданность делу.
- Мы вместе работали десять лет, и я хочу попрощаться с вами и, конечно же, поблагодарить вас, - заявил он.
- Если мне и удалось добиться каких-то успехов, это результат общих усилий, а не только моих. Генеральный секретарь, даже если он обладает выдающимися способностями и полон желания, ничего не может сделать в одиночку. Я очень благодарен нашим сотрудникам, которые беззаветно преданы делу, они работают день и ночь, порой в очень опасных ситуациях, - сказал Генеральный секретарь ООН в интервью Службе новостей ООН.
Пан Ги Мун подчеркнул, что с уверенностью передает эстафету выдающемуся преемнику.
- Я знаю, что господин Гутерриш - человек высоких принципов. Он неравнодушен к чужой беде. И эти качества он уже проявил, когда занимал пост Верховного комиссара по делам беженцев. Я очень доволен тем, что государства - члены ООН выбрали в качестве моего преемника такую прекрасного человека, - отметил он.
В новогоднюю ночь Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун примет участие во встрече Нового года на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Пан Ги Муну нажмет кнопку до наступления 2017 года, которая приведет в действие хрустальный шар, установленный на шпиле одного из небоскребов. А уже 3 января Пан Ги Мун вылетит на родину в Южную Корею.
Пан Ги Мун сказал, что когда уйдет в отставку, то сможет сбросить накопившееся напряжение.
- В то же время мое сердце останется здесь, в Организации. Я буду помнить о той солидарности со всем человечеством, которую проявляют сотрудники ООН. Это самоотверженные люди, преданные своей миссии, которую им доверили народы мира, - подчеркнул восьмой Генеральный секретарь ООН.