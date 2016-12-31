Губернатор Савченко поздравил жителей Николаевщины с Новым годом и Рождеством

Председатель Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко поздравил жителей Николаева и области с Новым годом и Рождеством Христовым.

Его поздравление опубликовано на сайте Николаевской ОГА.

«Уважаемые друзья!

От всего сердца поздравляю Вас с Новым годом и Рождеством Христовым!

Ни один праздник не дарит нам столько светлых надежд. Именно в это время каждый из нас осмысливает пережитое и заключает события прошлого года, задумывается о будущем своих детей и внуков.

Накануне Нового года мы традиционно строим планы и лелеем надежду на изменения в нашей жизни. Однако, перед тем, как наступит время загадать новогоднее желание, мы вспоминаем события прошлого года.

Он был насыщен серьезными политическими и экономическими событиями, коснулись без исключения каждого из нас. Но давайте не будем переносить споры и политическое противостояние в наши семьи, в круг своих близких и друзей - особенно в эти праздничные дни. Ведь, в конце концов, мы все едины в своем главном желании - мы все мечтаем о лучшей жизни.

Пусть мы разные, но страна у нас общая - одна на всех. И Николаевщина у нас общая - одна на всех. И грядущем празднике ждут и любят все, независимо от политических взглядов и убеждений. Уже совсем скоро мы соберемся за праздничным новогодним столом. И мне бы хотелось, чтобы в этот момент мы помнили об этом.

Давайте любить жизнь. Давайте любить друг друга. Пусть любовь объединит нас и будет главной движущей силой во всех наших начинаниях и изменениях в Новом году.

Хочу пожелать Вам осуществления всех замыслов и надежд, крепкого здоровья, счастья и благополучия Вашим семьям!»