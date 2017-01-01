Европейская школа в Николаеве

Школа «Гипанис» не может похвастаться большой численностью учеников. Здесь норма от 10 до 15 учеников в классе, а в 9-ом и 11-ом классах их всего 14 на 2 класса. «Гипанис» не ведёт какого-либо специального отбора. Очень часто родители приводят сюда своих детей, когда ни они, ни предыдущая школа со своими чадами абсолютно не могут справиться. Тогда за «Гипанис» цепляются как за последнюю соломинку. Однако, вернёмся к 14 ученикам 9-го и 11-го классов.... Только за первый семестр этого года они:

- открывали VII Всеукраинскую краеведческую конференцию «Мій рідний край, моя земля очима сучасників»

- стали победителями: Международного языково- литературного конкурса им.Т.Шевченко (3 место); Областного конкурса «Я - патриот Украины» (2 и 3 место); Городской олимпиады по русскому языку (2 место) и это, не считая олимпиад и конкурсов, в которых старшеклассники просто участвовали.

В прошлом году «Гипанис» стал лучшей школой Николаевской области по результатам ВНО по биологии. А до этого были лучшие места по результатам ВНО по английскому языку, истории... И это, снова же, при малом количестве учеников в школе, в которую берут всех. В чем же секрет?

Уже несколько лет коллектив школы активно внедряет лучшие педагогические технологии мира.... Финские, американские... методики перекладываются на украинские традиции и особенности национального менталитета, что даёт очень неплохой результат. Говорят, что традиционным видом семейного отдыха в Америке является посещение семьями школьных мероприятий... Только для этого совершенно не нужно ездить в Америку.

Придите на вечеринку, конференцию или просто открытый урок в «Гипанис». Никто здесь не сидит в стороне. У каждого своя роль и свое задание. И каждый имеет полную возможность проявить и показать себя школе, учителям, родителям. Да и учителя здесь необычные. На новогоднем утреннике младшей школы, например, вместе с учениками учителя становились супергероями, трансформерами, куклами, роботами...

А ещё в «Гипанисе» живут европейские нормы инклюзивного обучения. В школе до 10 % детей с инвалидностью. Здесь они равны, они такие как и все, имеют свой шанс на достижение успеха. Рядом с ними остальные дети учатся терпимости и толерантности. Директор школы Т.Н.Довгань, во время подготовки материала, убеждала меня, что небольшие классы, это норма для хорошего образования, сетовала, что в последнее время некоторые классы наполнены критически и приходится отказывать в приёме детей и очень радовалась за своих выпускников, достойных людей, достигающих успеха не только в Украине, но и на мировом уровне.

В 2017 году «Гипанису» будет 20 лет. Хочется пожелать нашей европейской школе и далее видеть цели, искать неожиданные и креативные пути их достижения, не зашориваться на рамках и запретах. Видеть цель и достигать её не только несмотря, а часто и благодаря препятствиям, которые ставит жизнь. Ведь конкуренция - это лучший путь к качеству.