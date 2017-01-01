В Николаеве студенты в канун Нового года пришли с подарками к воспитанникам детдома

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Студенты Николаевского национального университета накануне Нового года пришли с подарками к воспитанникам детского дома «Солнышко».

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВУЗа.

«Чтобы поддержать и подарить счастливые моменты жизни маленьким воспитанникам детского дома «Солнышко», студенты Николаевского национального аграрного университета накануне Рождественско-Новогодних праздников пришли к ним с подарками», - говорится в сообщении.

Детям подарили красивые игрушки, развивающие игры и сладости.

«Ценным подарком для малышей было проведенное с ними время, наполненное радостью, улыбками и весельем. Давайте дарить добро тем, кто в этом нуждается, и мир станет лучше!» - отметили в университете. 

Анатолий Чубаченко

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русскийобщество