Первыми на планете 2017 год встретили жители Самоа и острова Рождества

В субботу, 31 декабря, обитатели острова Киритимати (Остров Рождества), входящего в состав республики Кирибати, а также жители Самоа и Королевства Тонга первыми на планете Земля встретили 2017 год. Для них праздник наступил в 12:00 по киевскому времени.

Об этом сообщает НБН.

В 1994 году один из кандидатов в президенты Кирибати пообещал гражданам, что если он победит на выборах, то сделает так, что на Острове Рождества будут первыми праздновать Новый год во всем мире. Он выиграл и сдержал слово: перенес демаркационную линию времени (условная линия на карте часовых поясов).

С того времени Кирибати разделена на три часовых пояса, поэтому первыми празднуют наступление Нового года жители группы островов Лайн, которые расположены восточнее, чем другие острова этой страны.

Стоит отметить, что в 13:00 по Киеву, Новый год наступит на Фиджи, Тонга, Токелау, островах Финикс и Новая Зеландия.