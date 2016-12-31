В Киеве Санта Клаусы и Деды Морозы бежали марафон и катались на байках

В субботу, 31 декабря, в Киеве на Трухановом острове прошел забег Санта Клаусов. Единственным условием для участников была физическая способность преодолеть расстояние в 5 км и, собственно, костюм Санта Клауса.

Об этом сообщает УНН.

Одновременно с Киевом забеги стартовали во Львове и Тернополе. Регистрация на участие была бесплатной. Как сообщают организаторы, в этом году большинство Сант были спортсменами.

- Это у нас впервые происходит именно забег Санта Клаусов, мы с июля организуем забеги каждую субботу и решили не отменять, а приурочить к празднику. Победа это конечно важно, но у нас больше поощряется постоянное участие, - сообщили организаторы.

А уже спустя пару часов около 50 Дедов Морозов на байках собрались на Софийской площе в Киеве.

У каждого деда Мороза с собой был мешок с подарками, которые они раздавали детям за новогодние поздравления и стихи.

Инициатива байкерского заезда благотворительная. После поздравления детей они отправились в госпиталь, где находятся воины АТО, чтобы поздравить их с праздниками.