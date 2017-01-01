Николаевские волонтеры наведались с подарками в гериатрический пансионат

В Николаеве волонтеры благотворительного фонда «Жизнь 2016» проведали жителей гериатрического пансионата, привезя с собой подарки к Новому году.

Об этом сообщает сайт «БлиNКом».

Директор гериатрического пансионата Богдан Коренецкий очень тепло и с радостью встретил волонтеров БФ «Жизнь 2016», прибывших навестить тех, кого судьба закинула в это учреждение.

«Обмениваясь рукопожатием с Антоном Ноланом, который вместе с Вероникой Чхартишвили доставили новогодние подарки старикам, Богдан Михайлович пожелал в первую очередь здоровья и мирного неба гостям. И уж кто-кто, а Антон знает насколько для всех важен мир — этот парень не так давно вернулся из АТО, где был на передовой и повидал всего, но, Слава Богу, вернулся домой живым и решил заниматься богоугодным делом помощи нуждающимся вместе со своими единомышленниками из «Жизни 2016», - пишет издание.

По словам Богдана Коренецкого, пансионат рассчитан на 150 человек, но в данный момент в приюте находится 96 постояльцев, которых обслуживает 106 человек персонала. Средний возраст постояльцев — 64 года, самому старшему под 90. Но все они обрадовались как дети и вниманию волонтеров, и их словам поздравлений, и новогодним подаркам.

«Искренние, простые люди, не сломленные под тяжестью ударов судьбы, очень душевно восприняли визит волонтеров и в ответ на их поздравления от души благодарили за все», - отмечает издание.

Не забыли волонтеры и о вынужденных переселенцах из Донецкой и Луганской областей — это 22 человека, которым в Николаевском приюте дали кров над головой и возможность жить в человеческих условиях. 22 человека — восемь семей, среди которых есть и инвалиды. Им волонтеры БФ «Жизнь 2016» также привезли подарки к Новому году.

На прощанье руководство и персонал пансионата поблагодарили волонтеров за понимание сложностей нынешней жизни и за ту радость, которую они доставили сегодня жителям приюта.

- Мы всегда готовы протянуть руку помощи тем, кто в ней нуждается, — в свою очередь заверил Антон Нолан.