Госбюджет Украины на 2017 год сбалансированный, - николаевский нардеп

Борис Козырь Народный депутат Украины от «БПП «Солидарность» назвал Госбюджет Украины на 2017 год сбалансированным, при этом отметив, что по ряду пунктов у него все же есть вопросы.

Об этом шла речь в интервью политика, размещенном на партийном сайте Николаевской ячейки БПП.

– Любой бюджет должен быть сбалансированным. На сегодняшний день, госбюджет является таковым. Этот бюджет был принят по процедуре с соблюдением всех норм. С 15 сентября начался процесс принятия бюджета, закончился он только в середине декабря, пройдены все этапы и стадии, как прописано в регламенте, - отметил Козырь.

– У меня есть вопросы к доходной части бюджета, приватизации, спецконфискации – сможем ли мы осилить эти процедуры. Если мы сможем реализовать свои желания по приватизации и спецконфискации, тогда мы, скорее всего, выполним бюджет. В 2016 году бюджет был выдержан за счет детенизации экономики. Все-таки много бизнеса вышло из тени, поэтому есть перевыполнения и в таможне, и в налоговой инспекции. Выход бизнеса из тени – это процесс перманентный. За счет этого мы смогли сбалансировать бюджет, - добавил он.

Напомним, ранее народный депутат Украины Борис Козырь пообещал приложить максимум усилий, чтобы пожелания бизнеса были учтены при рассмотрении в первом чтении законопроекта «О внутреннем водном транспорте».