Президент Порошенко и сенаторы США Новый год встретят в Широкино вместе с украинскими морпехами

Президент Украины Петр Порошенко встретит Новый год в Широкино вместе с американскими сенаторами, в частности, с Джоном Маккейном и украинскими морпехами.

Фотографии со встречи Порошенко с бойцами опубликовал его советник Юрий Бирюков на своей странице в Facebook.

«Возможно, кто-то Новый год встречает на виллах в Испании. Кто-то под телеком дома. А вот Верховный под Широкино, с морпехами. И американские сенаторы», - написал Бирюков.

При этом Бирюков опубликовал фотографии дома, в котором живут морские пехотинцы.

Напомним, в июне текущего года Петр Порошенко подписал приказ о демобилизации военнослужащих, призванных в ходе пятой войны мобилизации. Происходило это было на передовой, в двух километрах от Донецка.