С НОВЫМ 2017 ГОДОМ!

2016 год ушел в историю. Пока еще в головах свежи воспоминания о том, каким он был. Для кого-то это был год новых свершений, новых надежд, новых впечатлений. Для кого-то 2016 стал годом разочарований и падений.

Кто-то запомнит его как третий год российской агрессии, год, в котором Украина продолжила терять своих сыновей и дочек, в котором народные депутаты и чиновники высшего звена фактически поглумились над украинцами, показав в своих е-декларациях заоблачные суммы, тысячи квадратных метров земли и недвижимости, элитные автомобили и прочие блага, о которых рядовые граждане могут только мечтать.

А кто-то скажет, что в ушедшем году Украина сделала еще один шаг к тому, чтобы стать самостоятельным государством, ведь «что нас не убивает, делает нас сильней». Кто-то вспомнит победу Украины на Евровидении, триумфальное выступление украинских спортсменов на Паралимпиаде-2016, введение системы госзакупок «ProZorro» и парад обновленных ВСУ на День Независимости Украины.

Но все это – не главное.

Главное, помните, что смысл жизни, хотя у каждого он и разный, не сводится к обсуждению курса доллара или цены на нефть, не сводится к спорам вокруг вопроса: «Кто из политиков достойнее стать депутатом или Президентом?», сводится к спорам до хрипоты о международном курсе Украины.

Команда издания «Преступности.НЕТ» искренне поздравляет всех читателей с наступившим 2017 годом. Желаем всем вам и вашим родным, близким и друзьям недюжинного здоровья, побольше ярких эмоций и впечатлений, новых свершений и достижений! Пускай в 2017 году разочарований у всех нас будет меньше, чем в уходящем 2016. С Новым Годом, друзья!