Порошенко: Украинским военным в зоне АТО повысят зарплаты

С 1 января 2017 года украинским военнослужащим, находящимся в зоне АТО, увеличат доплаты.



Об этом в ходе своего выступления в субботу, 31 декабря, в Мариуполе заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает «Украинская правда».

-Я дал поручение министру обороны поднять доплаты, которые получают военнослужащие, которые находятся на первой линии, линии соприкосновения в 6000 гривен, и тем военнослужащим, которые находятся на второй линии до 2 тысяч 400 гривен, - сказал он.



Порошенко подчеркнул, что следует создавать «финансовую мотивацию» для военнослужащих.



- Уверен, что сейчас мы должны тратить деньги украинских налогоплательщиков, в первую очередь, на то, чтобы обеспечить надежную обороноспособность, - добавил он.



О повышении доплат также написал у себя на странице в Facebook советник президента Юрий Бирюков.

Напомним, в течение 2016 на Донбассе погибли 211 военнослужащих Вооруженных сил Украины.