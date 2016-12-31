Застрявшие в ОАЭ 109 украинских туристов вылетели в Киев

109 украинских туристов вылетели из аэропорта Шарджи (ОАЭ) в направлении Украины.

Об этом со ссылкой на консула Украины в городе Дубаи Александра Балануца сообщает 24 канал.

Дипломат уточнил, что 109 граждан Украины уже вылетели из ОАЭ прямым рейсом Шарджа - Киев.

- Вылетел наш самолет - 109 пассажиров на борту - Шарджа - Киев. Я обойду весь аэропорт, буду узнавать, остался здесь кто-то из украинцев, и дальше буду думать, как перебираться в Дубай, там тоже сложная ситуация, но там тоже наши два консула есть, - уточнил украинский консул.

Напомним, украинские туристы трое суток находились в транзитной зоне аэропорта города Шарджа Объединенных Арабских Эмиратов и не могли вернуться в Украину из-за проблем с авиакомпанией Air Arabia.