Посольство США поздравило украинцев колядками

Посол США в Украине Мари Йованович и другие сотрудники американской дипломатической миссии поздравили украинцев с новогодними и рождественскими праздниками и пожелали веселых праздников.

Видеоролик с поздравлениями обнародовала в Facebook пресс-служба посольства.

Дипломаты, одетые в вышиванки, по очереди читали украинские колядки на фоне фольклорных орнаментов и рисунков с традиционными сюжетами.

Напомним, в прошлом году сотрудники посольства США в Украине записали видеоролик, в котором они исполняют украинский вариант знаменитой песни «Jingle Bells», тем самым поздравив Украину с наступающими Новогодними праздниками.