Депутат Григорян поздравил жителей Николаевской области с Новым годом

Депутат Южноукраинского городского совета Эрик Григорян поздравил жителей Николаевщины с Новым 2017 годом.

Его поздравление разместил сайт «Маю право».

- Мы с вами провожаем еще один год, который каждому принес что-то свое – новые победы, радости, встречи и открытия. Конечно, были разочарования и ошибки, но они дали нам новый опыт, сделали нас сильнее. Благодарю всех единомышленников за понимание, доверие и активное участие в жизни региона. Ведь только вместе мы сможем добиться тех высоких целей, которые ставим перед собой. Сердечно, от души поздравляю всех с Новым 2017 годом и желаю, чтобы он прошел под знаком мира и добра, любви и уважения к ближнему, стал годом чистых помыслов и добрых дел. Мы стоим на пороге нового года. Каким он станет, что он принесет – во многом зависит от нас самих, - отметил депутат.