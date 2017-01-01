О.Генри про Украину

Я давно не читал художественную литературу. И не потому, что мне это не нравится - просто в сутках всего 24 часа. А время, почему-то, летит всё быстрее и быстрее - «сентяб, октяб, тяп-тяп и май». А дел становится всё больше и больше.

Но бывает работа, которая занимает только руки, а уши не работают. Вот в такие минуты и можно читать книги. Вернее, слушать их. Великолепное занятие - чтение книг. И полезное.

Первым я с большим удовольствием прочёл Некрасова. Вернее, перечитал. Когда-то давно, я уже читал его книги, но со временем начинаешь воспринимать прочитанное по-другому. Его стихи, которые очень актуальны и сейчас, я процитировал здесь https://news.pn/ru/public/174251

После Некрасова мне попалась книга О.Генри «Короли и капуста».

Этого автора, вообще, трудно с кем -либо спутать. Его сюжеты так закручены, что никогда не можешь предугадать, чем всё это закончится. А его герои - первопроходцы Америки, личности яркие и колоритные. Их разговоры и манера поведения вместе с их поступками навсегда остаются в памяти.

Нет смысла рассказывать содержание книги - её можно прослушать между делом (https://sweetbook.net/koroli-i-kapusta-o-genri), но приведу только одну цитату:

«Аудиокнига О. Генри «Короли и капуста» перенесет слушателей в дивную страну тропических фруктов Анчурию. Население живет за счет экспорта местных даров природы, но с каждым днем их судьба становится все более незавидной. Кругом царит страшная нищета и коррупция, а основным развлечением правительства является организация революций».

Написано ещё в 18 веке, но как будто-бы про современную Украину.

Страна оккупирована и превращена в колонию. Из неё вывозятся зерно, лес, металлы, дешёвая рабочая сила, «серое вещество», .... Процветает коррупция. «Лишнее» население истребляется болезнями, нищенскими зарплатами, неподъёмными тарифами, на постоянно действующей рабоче-крестьянской бойне-АТО. Разрушается природа Украины,... Периодически правительство Украины (Анчурии) устраивает управляемые революции, чтобы выпустить пар из котла народного негодования. Да и Президенты Украины очень похожи на беглого Президента Анчурии.

Полезное занятие - чтение книг.