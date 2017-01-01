Хто вбив Сердюка Ігора Миколайовича?

Сердюк Ігор Миколайович, активіст Євромайдану, прапороносець 9-ої Сотні Самооборони, член ВО «Свобода». Загинув під час нападу тітушок і беркутівців на барикади протестувальників 18 лютого 2014 року. Йому вистрелили з обрізу в обличчя. Він будував барикаду, носив мішки. В цей час на нього та інших активістів напали тітушки та беркутівці. Зразу була сутичка, потім хтось вистрелив Ігорю впритул в обличчя, – розповів його побратим Сергій Полюхович.

Сердюк Ігор Миколайович був підприємцем, займався організацією ремонтно-монтажних робіт. З початку 1990-тих брав участь у національному русі у місті Кременчук, був активним борцем за жовто-блакитний стяг, за Тризуб. З тих же часів його зацікавили і книжки про справжню історію нашої землі: «Історія Запорізських козаків», «Історія України-Руси». Тоді ж вичитав про своє прізвище Сердюк – сердюками називали піхотні полки, що були особистою охоронною гвардією гетьмана. Дуже цим пишався. А в 2012 Ігор виголив собі чуба і відтоді завжди голосно вітався «Слава Україні!».

Ігор почав їздити до Києва з перших днів Євромайдану. На Майдані був прапороносцем 9-ї сотні Самооборони, де були люди з Кременчука, Львова, Вінниці.

18 лютого 9-та сотня охороняла підземні переходи та виходи до метро. Коли ж почалося протистояння, групу, в якій перебував Ігор, відтіснили до станції метро Арсенальна. Вони намагалися стримати оборону, почали зводити барикади, але на них напали загони беркутівців і тітушок. Ігорю вистрелили впритул у обличчя на перехресті вулиці Інститутської та Кріпосного провулку. Зі слів очевидця Тараса Пастуха: Беркутівці кидали світошумові гранати, коктейлі Молотова. Там реально було пекло. Ігор стояв метрів 15 від їжака, який зробила самооборона. Я памятаю, як він впав. До нього кинулися, взяли за руки-ноги і понесли. Ігор не був в протигазі, військовій одежі, але він тримав прапора, і вистрілили саме у прапороносця. Який саме спецпідрозділ «Беркуту» брав участь у штурмі барикад протестувальників на перехресті вулиці Інститутської та Кріпосного провулку 18 лютого 2014 року? У них є прізвища? Вони сидять?

Сидить хоч одна тітушка-вбивця? Чи відкрите кримінальне провадження за фактом вбивства Сердюка Ігора Миколайовича? Чи допитані свідки Сергій Полюхович, Тарас Пастух та інші?

Хоча, Аваков вміє вбивати без суда і слідства. Без суда і слідства він вбив Сашка Білого, але не вбив жодного беркутівця, жодної тітушки.

Вічне прокляття вбивцям Майдану!