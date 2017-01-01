Всё так просто: Хочешь быть счастливым - будь им!

Поздравляю всех с Новым годом!

Желаю, чтобы все мы были здоровыми, счастливыми и богатыми как материально, так и духовно. И, самое главное, не ожидали этого подарка от деда Мороза, но активно участвовали в общественной жизни, делая её такой, как я нам сейчас пожелал.

С Новым 2017 годом!

Кажется, что мы оказались в безвыходном положении : Украина превращена в колонию, правительство ворует, олигархи грабят, реки высыхают, леса вырубывают, народ вымирает...

Где выход?

Европа нам поможет? Ей нужна Украина как поставщик сырья и дешёвой рабочей силы.

Революция? Революцию задумывают гении, осуществляют фанаты, а плодами пользуются подлецы. Что мы уже неоднократно наблюдали в последние годы.

Реформы? Реформы правительство только имитирует для того, чтобы иметь возможность и дальше разворовывать кредитные деньги, всё глубже опуская народ Украины в долговую яму.

Создать политическую партию? Политическая система устроена так, что финансирование политических партий и избирательных кампаний под силу только олигархам.

Но выход есть.

И ключ к этой заветной двери находится в Новогоднем поздравлении, размещённом в начале этой статьи. Вот он:

активное участие всех членов общества в общественной жизни.

Почему-то у большинства из нас на генном уровне заложена информация о том, что каждый из нас является членом общества, которым кто-то командует. И эти командиры- власть, может быть плохой или хорошей. А наша участь - приспосабливаться к существующей власти, ругать её на кухне и ожидать, что кто-то другой вместо плохой власти даст нам хорошую.

Но всё оказывается элементарно просто.

Мы можем уже сегодня начать другую жизнь - честную, справедливую, достойную Человека Разумного.

И нужно-то, всего лишь, - захотеть так жить.

И всё.

Не нужно ни революции, ни реформы. Не нужно ни у кого забирать власть - ёё уже давно отдали в наши руки. Мы просто не хотим воспользоваться данной нам властью, чтобы уже сегодня начать жить по-человечески.

Мы держим в руках ведро кристально чистой воды, но просим кого-то, чтобы дал нам глоток воды.

По Конституции власть в Украине принадлежит народу : Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. (ст.5 Конституции Украины )

Если народ не будет сидеть «в хате с краю» и ждать «Вашингтона з новим та праведним Законом», а все сознательно выберут среди себя лучших из лучших в депутаты всех уровней, будут контролировать их деятельность и деятельность исполнительных органов всех Советов, то и жизнь нашего общества станет такою, какую хотим мы, народ Украины.

Нужно только желание жить по-человечески.

А все технические проблемы имеют свои простые решения.

Именно в этом кроется секрет успеха европейских стран - гражданское общество. Но мы, как дикари, видим только их материальные блага. Но, оказывается, чтобы жить так, как живут европейцы, достаточно начать так относиться к общественной жизни, как это делают они.

Всё так просто: Хочешь быть счастливым - будь им!