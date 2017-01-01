В Николаев привезли Вифлеемский огонь мира

В воскресение утром, 1 января, в Николаев прибыл Вифлеемский огонь мира. Символический огонь, зажженный на месте рождения Иисуса Христа, николаевцам привезли члены Национальной скаутской организации Украины.

Об этом сообщает УНН.

Пластуны передали лампадку с огнем Мира Митрополиту Николаевскому и Богоявленскому Владимиру после завершения воскресной литургии в Кафедральном соборе Касперовской иконы Божьей матери Украинской православной церкви Киевского патриархата на ул. Садовой.

Митрополит Владимир обратился к присутствующим с праздничной приветственной речью и верующие смогли взять свечу с Огнем Мира домой, чтобы их дома наполнились теплом Вифлеемской звезды.

Обычно в церкви Вифлеемский огонь мира традиционно поддерживается до 19 января - второго Святого вечера, когда люди празднуют Крещение. После этого огонь погасят.