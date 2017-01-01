Серьезных происшествий в Новогоднюю ночь в Украине не зафиксировано, - полиция

В ночь с 31 декабря 2016 года на 1 января 2017 года в Украине состоялось 680 новогодних массовых мероприятий. В них приняли участие почти 1,1 миллионов людей. Резонансных ДТП и нарушений общественного порядка на территории государства не зарегистрировано.

Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

Наиболее многолюдные мероприятия состоялись в Днепропетровской (в 99 мероприятиях приняли участие 700 тысяч людей), Запорожской (50 тысяч человек, 48 мероприятий), Одесской (43 тысячи человек, 17 мероприятий) и Тернопольской (38 тысяч человек, 31 мероприятие) областях.

Общественную безопасность и порядок во время их проведения обеспечивали 7 тысяч сотрудников полиции и 1 тысяча военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Нарушений публичного порядка не допущено. На дорогах государства в новогоднюю ночь резонансных дорожно-транспортных происшествий не зарегистрировано.