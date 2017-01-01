Застрявшие в аэропорту Дубаи украинцы начинают возвращаться в Киев

В воскресение, 31 декабря, в 9:00 утра из Дубаи в Киев вылетели самолетом около 100 граждан Украины.

Об этом сказал в эфире «112 Украина» начальник консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, передает УНН.

- Сегодня в 9:00 утра вылетел рейс Дубаи-Киев. Примерно 100 наших граждан на борту самолета. Следовательно, остается еще немало так называемых транзитников, которые ждут следующие назначения рейсов в Дубаи и Шарджу, — сказал он.

В то же время, по словам Кирилича, количество пассажиров, которые ожидают свои рейсы «измеряется сотнями», но оно может быть разным.

- Компания заверяет, что график отправления самолетов, приема самолетов налаживается. Это важный знак, который, скажем, может давать основания понимания того, что все-таки быстро могут быть отправлены граждане Украины на Родину, — добавил начальник консульской службы МИД.

В то же время, Департамент консульской службы МИД Украины в своем Twitter-аккаунте 31 декабр сообщил об отлете 150 украинских туристов из Дубаи.

Новий рік наближається - з #Дубай вилетів літак до Києва з майже 150 українцями на борту.Консули продовжують працювати. — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 31 декабря 2016 г.

Как известно, из-за погодных условий около 100 туристов более суток не могли улететь из другого города ОАЭ - Шарджи. Однако 31 декабря 109 граждан Украины вылетели в Киев.