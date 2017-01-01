Как на планете встречали Новый год: самые яркие фото

Куала-Лумпур, Малайзия Жители планеты Земля встретили Новый год. Первыми наступление 2017-го года отпраздновали жители тихоокеанской республики Кирибати – еще в 12 часов 31 января по киевскому времени. Позже всех новый год наступил в Гонолулу и на Гавайях.

Издание «Апостроф» собрало самые интересные фото празднования Нового года с разных уголков мира.

«Во многих странах состоялись праздничные фейерверки, а люди выходили на площади своих городов, чтобы принять участие в народных гуляниях», - сообщает издание.

Бангалор, штат Карнатак, Индия Гонконг, Китай Сидней, Австралия

Пекин, Китай Дубаи, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) Берлин, Германия

Берлин, Германия Кельн, Германия Амстердам, Нидерланды

Лондон, Великобритания Прага, Чехия Брюссель, Бельгия

Хельсинки, Финляндия http://apostrophe.ua/uploads/image/8f91db749b7b2d01ad8e5d31daa78602.jpg Вена, Австрия

Варшава, Польша Париж, Франция Мадрид, Испания

Ньиредьхаза, Венгрия Афины, Греция Порту, Португалия

Фуншал, остров Мадейры, Португалия Киев, Украина Нью-Йорк, США