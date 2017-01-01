Как на планете встречали Новый год: самые яркие фото

Жители планеты Земля встретили Новый год. Первыми наступление 2017-го года отпраздновали жители тихоокеанской республики Кирибати – еще в 12 часов 31 января по киевскому времени. Позже всех новый год наступил в Гонолулу и на Гавайях.
Издание «Апостроф» собрало самые интересные фото празднования Нового года с разных уголков мира.
«Во многих странах состоялись праздничные фейерверки, а люди выходили на площади своих городов, чтобы принять участие в народных гуляниях», - сообщает издание.
Анатолий Чубаченко
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