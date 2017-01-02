В Николаеве, к сожалению, не создаются условия для развития бизнеса, - нардеп

Народный депутат Украины от «БПП «Солидарность» Борис Козырь заявил, что в Николаеве не создаются условия для развития бизнеса.

Об этом идет речь в интервью политика, размещенном на партийном сайте Николаевской ячейки БПП.

- В Николаеве очень много талантливой молодежи и Высших учебных заведений. К сожалению, на сегодняшний день, не создаются условия для развития бизнеса. Благодаря тому, что Николаев находится фактически на море, у нас есть огромный потенциал развития портовой инфраструктуры и малого судостроения/судоремонта. Я думаю, что на этих «двух китах» возможно развить Николаев. Вместе с тем, Николаевский регион является аграрным. За год мы переваливаем более четверти экспорта зерна, - отметил Козырь.

При этом он добавил, что Киев развивается, что является столицей.

- Потому что Киев привлекает туристов. К тому же, здесь находятся офисы больших компаний. А те офисы фирм, которые находятся в Николаеве, часто являются и резидентами города. Большинство горожан работают на николаевских предприятиях и платят налоги в городской бюджет, - добавил нардеп.

- Кроме этого, географическое положение Николаева предполагает перспективу. В направлении северо-востока и востока весь грузопоток идет через Николаев. Если мы построим мост, сразу город разгрузится и по-другому заиграет. Нам нужно развить КП «Международный аэропорт Николаев», отремонтировать дороги, сделать город туристическим центром, тогда будет развиваться экономика. У нас богатая история, нам есть чем гордиться. Я хочу обратиться к городскому совету. Весь бизнес начинается с земли, с ее оформления. Поэтому в 2017 году необходимо проводить земельные сессии каждый месяц, - резюмировал Борис Козырь.

Напомним, также Борис Козырь назвал Госбюджет Украины на 2017 год сбалансированным, при этом отметив, что по ряду пунктов у него все же есть вопросы.