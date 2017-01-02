Теперь е-декларации будут подавать также ректоры университетов и директора школ

С 1 января текущего года обязательно свои доходы будут публиковать директора школ и ректоры вузов.

Об этом сообщает «Апостроф».

Соответствующая инициатива была предложена Национальным агентством по предупреждению коррупции (НАПК). Кроме руководителей учебных заведений обязательно будут публиковать е-декларации их заместителей.

Также в 2017 году внедряется еще одна норма закона о госслужбе. С 1 апреля кандидаты в госслужащие должны будут для участия в конкурсе предоставить удостоверение аттестации о свободном владении государственным языком.