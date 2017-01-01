Среди установленных жертв теракта в Стамбуле украинцев нет, - Генконсул

Среди установленных жертв теракта в ночном клубе Reina в Стамбуле нет граждан Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Генеральный консул Украины в Стамбуле Василий Боднар.

Напомним, нападение на ночной клуб Reina в районе Бешикташ произошло в новогоднюю ночь. Злоумышленник сначала застрелил двух человек, полицейского и гражданское лицо, после чего вошел в клуб и открыл беспорядочную стрельбу в помещении, где в этот момент находились от 600 до 800 человек. Сообщалось, что преступник был одет в костюм Санта-Клауса.

«По информации губернаторства Стамбула, среди опознанных тел (21 из 39) лиц, погибших в результате теракта в Стамбуле, граждан Украины нет. Консулы проверяют больницы на наличие граждан Украины среди раненых в результате теракта», - написал Генконсул.

Как известно, в результате террористического акта в ночном клубе Стамбула погибли 39 человек, еще 70 получили ранения.

Напомним, среди посетителей клуба в момент нападение были, по меньшей мере, две украинки. Обе не пострадали.