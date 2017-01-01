Президент Порошенко осудил теракт в Стамбуле

Президент Украины Петр Порошенко осудил теракт в Стамбуле.

Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Решительно осуждаю жестокий теракт в Стамбуле в новогоднюю ночь. Мои мысли с семьями жертв. Терроризм должен быть остановлен», - написал Порошенко.

Глава МИД Украины Павел Климкин в свою очередь написал, что Украина солидарна с турецкими друзьями в борьбе с террором.

«Ужасная весть из Стамбула. Террористическая атака в ночном клубе унесла жизни десятков людей. Солидарны с турецкими друзьями в борьбе с террором», написал глава МИД в Twitter.

Напомним, нападение на ночной клуб Reina в районе Бешикташ произошло в новогоднюю ночь. Злоумышленник сначала застрелил двух человек, полицейского и гражданское лицо, после чего вошел в клуб и открыл беспорядочную стрельбу в помещении, где в этот момент находились от 600 до 800 человек. Сообщалось, что преступник был одет в костюм Санта-Клауса.

Как известно, в результате террористического акта в ночном клубе Стамбула погибли 39 человек, еще 70 получили ранения.

Напомним, среди посетителей клуба в момент нападение были, по меньшей мере, две украинки. Обе не пострадали. Среди установленных жертв теракта граждан Украины нет.