«Тут стреляют, отступаем!» - в новогоднюю ночь у главной елки Николаева жгли файеры и пугали людей петардами

На месте неработающей новогодней ярмарки на Соборной площади в новогоднюю ночь можно было наблюдать «шоу-программу» с дымом и грохотом дешевых петард, которые пугали прохожих.
Об этом написали николаевские журналисты, которые стали очевидцами эпицентра празднования Нового года под главной городской елкой, передает «NikLife».
«Двенадцать ночи на главной площади Николаева - это крики диджея «Не бросайте в будку петарды» и возгласы обычных жителей: «Тут стреляют, отступаем!». А также прячущиеся за домиками люди от петард под ногами. Шикарная шоу-программа!», - поделился в соцсети своими впечатлениями журналист «Преступности.НЕТ» Андрей Лохматов.
«У меня в жизни трижды были такие ощущения. Будто вокруг война, под ногами все время что-то взрывается, а все куда-то бегут. Было это 1 декабря на Банковой в разгар Евромайдана, 7 апреля, когда на площади происходил разгон сепаров и вчера, 31 декабря. Отличная шоу-программа на новый год. Какая-то историческая реконструкция, видимо. Возможно даже Бородино или Ватерлоу. Из реквизита только дым и грохот дешевых питард. Ну и еще люди, прячущиеся от всего этого за пустыми домиками. Хорошо, что я не начальник управления какой-нибудь культуры и не мэр какого-нибудь полумиллионного города. В противном случае мне бы было так стыдно за это «шоу» под мэрией, на главной, между прочим, городской площади», - написал под видео редактор «НикВести» Олег Деренюга.