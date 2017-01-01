«Тут стреляют, отступаем!» - в новогоднюю ночь у главной елки Николаева жгли файеры и пугали людей петардами

На месте неработающей новогодней ярмарки на Соборной площади в новогоднюю ночь можно было наблюдать «шоу-программу» с дымом и грохотом дешевых петард, которые пугали прохожих.

Об этом написали николаевские журналисты, которые стали очевидцами эпицентра празднования Нового года под главной городской елкой, передает «NikLife».

«Двенадцать ночи на главной площади Николаева - это крики диджея «Не бросайте в будку петарды» и возгласы обычных жителей: «Тут стреляют, отступаем!». А также прячущиеся за домиками люди от петард под ногами. Шикарная шоу-программа!», - поделился в соцсети своими впечатлениями журналист «Преступности.НЕТ» Андрей Лохматов.

Фото: Виталий Воронов