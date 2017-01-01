Как украинцы встречали Новый год у главной елки страны

На Софийской площади в Киеве в Новогоднюю ночь состоялся праздничный концерт с участием популярных украинских исполнителей.

Об этом сообщает УНН.

Выступили Государственный академический эстрадно-симфонический оркестр Украины, звезды украинской академической, эстрадной, джазовой, народной музыки.

Кроме того, на праздник пришли шоу-группа "Prime", Квартет теноров от капеллы Ревуцкого, а также артисты: Лев Ременьов, Влад Сытник, Даша Акулова, Оксана Яровая и скрипач Вячеслав Кондратьев, группы "Электронмаш", "Мorphom", "ГуляйГород".

Напомним, на месте неработающей новогодней ярмарки на Соборной площади в Николаеве в Новогоднюю ночь можно было наблюдать «шоу-программу» с дымом и грохотом дешевых петард, которые пугали прохожих.