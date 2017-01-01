В столице Украины состоится факельное шествие – его будут охранять 700 правоохранителей

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700 правоохранителей, из которых 250 военнослужащих Национальной гвардии будут охранять факельное шествие по случаю 108-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры в Киеве.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

«1 января 2017 года по случаю 108-летия со дня рождения Степана Бандеры будут проходить мероприятия с массовым участием граждан. Следить за соблюдением общественного порядка будет достаточное количество правоохранителей структурных подразделений столичного главка. Усиленные наряды полиции будут нести службу в центре столицы, на остановках общественного транспорта и в метрополитене», - сказано в сообщении.

Правоохранители призывают участников массовых мероприятий, жителей и гостей столицы не нарушать закон, соблюдать установленные правила поведения.

Анатолий Чубаченко

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русскийобщество