Синоптики прогнозируют, что на Рождество в Украину придут морозы

Синоптики прогнозируют, что к Сочельнику, 6 января температура воздуха опустится до 13 градусов мороза.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Так, по данным синоптиков, температура воздуха ночью будет достигать местами 15 градусов с отметкой минус.
В ближайшие дни температура воздуха днем будет в пределах 1-3 градусов мороза. Ночью до -4.
Сегодня в Харьковской, Донецкой и Луганской областях Украины ожидается снег, на остальной территории, в том числе и в Николаеве, без осадков. В Киеве переменная облачность, температура от -1 до +1.