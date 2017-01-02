Синоптики прогнозируют, что на Рождество в Украину придут морозы

Синоптики прогнозируют, что к Сочельнику, 6 января температура воздуха опустится до 13 градусов мороза.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по данным синоптиков, температура воздуха ночью будет достигать местами 15 градусов с отметкой минус.

В ближайшие дни температура воздуха днем будет в пределах 1-3 градусов мороза. Ночью до -4.

Сегодня в Харьковской, Донецкой и Луганской областях Украины ожидается снег, на остальной территории, в том числе и в Николаеве, без осадков. В Киеве переменная облачность, температура от -1 до +1.