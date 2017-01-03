Крупный файлообменник EX.UA возобновил работу на новом домене

Крупнейший украинский файлообменник EX.UA восстановил свою работу на новом домене FEX.net.

Об этом сообщается на странице веб-портала.

«Сообщаем, что сервис ЕХ-файлы перезапущен на домене FEX.NET (File EXchange Network). Он реализован на принципиально новой технологической платформе, что обеспечит дополнительное удобство использования», - говорится в сообщении.

Отмечается, что владельцы почтовых ящиков EX.UA получат дополнительное расширение на домене c тем же логином и паролем доступа.

Разработчики сервиса сообщили, что в настоящее время пользователям доступен анонимный обмен файлами любого формата и размера, автоматическое конвертирование файлов для просмотра и проигрывания, система оповещения пользователя о времени использования хранения файлов, а также почта @fex.net. В дальнейшем функционал портала будет расширяться.

Напомним, в ноябре 2016 года на файлообменнике EX.UA заявили о прекращении своей работы.