В аэропорту Антальи сириец устроил панику: закричал «Аллах Акбар» и сказал, что у него есть бомба

В понедельник, 2 января, в аэропорту Антальи сириец устроил панику: люди начали нервничать после того, как при прохождении досмотра один из пассажиров заявил, что у него есть бомба.

Об этом сообщает CNN Turk

Так, перед проходом через рамки металлоискателя молодой человек 25-30 лет закричал «Аллах Акбар» и пригрозил привести в действие якобы имеющееся у него взрывное устройство. Сразу после этого нарушитель спокойствия был задержан. Однако никакой бомбы правоохранители так и не нашли.

По данным стражей порядка, мужчина, предположительно, страдает психическими отклонениями или находился под действием наркотиков.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в Николаеве из-за шутки о заминировании пришлось эвакуировать целую школу