McDonald's будет платить Ватикану за аренду здания

В Риме открыли McDonald's в 100 метрах от Ватикана. Появление заведения сдерживала широкая оппозиция, которая сразу окрестила его "McVatican".

Об этом сообщает NBC News.

В связи с тем, что появление McDonald's сдерживала оппозиция, администрация не делала разглашения о его открытии.

McDonald's работает с 6:30 до 23:00 ежедневно предлагает доступ к Wi-Fi. Отмечается, что заведение будет платить Ватикана больше 30 тысяч долларов ежемесячно за аренду здания.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в Севастополе McDonald's заменили российским фаст-фудом